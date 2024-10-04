Металевий дріт та Лего засунув собі у товстий кишківник 8-річний хлопчик через відео в TikTok. Дитину оперували у Центрі дитячої медицини лікарні “Охматдит” у Львові.

Медики й розповіли про цей жахливий випадок, передають «Новини України – НСН». Лікарі просять батьків бути уважними.

Елемент Лего та металевий дріт у товстому кишківнику 8-річного хлопчика через відео в TikTok. Хірурги нашого Центру успішно прооперували дитину, – йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці лікарні

Зазначається, що дитина засунула ці речі через анальний отвір. Сторонні елементи були у сигмовидній кишці.

Батьки звернулися з дитиною до приймального відділення шпиталю зі скаргою на наявність сторонніх тіл у анусі. Під час огляду лікарі побачили металевий дріт, а під час операції виявили в сигмовидній кишці ще й елемент Лего. Внаслідок цього була пошкоджена слизова товстої кишки. На щастя, перфорації не було. Операція пройшла успішно.

“Якщо гострим предметом ушкоджується пряма чи сигмовидна кишка, то до 6-ти годин можливо хірургічно усунути дефект, тобто вшити рану. А якщо час присутності стороннього тіла у товстій кишці перевищує цей час і є перфорація – тоді оперативне втручання закінчується виведенням протиприродного заднього проходу на передню черевну стінку, і лікування займає тривалий час, що включає санацію, заживання травматичного ушкодження прямої кишки. Після цього потрібно робити ще одне втручання — накладення товстокишкового анастомозу для відновлення прохідності кишки”, — розповіла дитячий хірург Оксана Горбач

Через відео в TikTok ледве не завдав собі важких ушкоджень

Лікарі наголошують, що така поведінка дитини може бути дуже небезпечною для здоров’я. Є загроза розвитку калового перитоніту.

“Як правило, діти шкільного віку роблять такі речі свідомо, аби звернути увагу на себе або ж виразити якийсь протест. У цьому випадку хлопець пояснив, що зробив таке після перегляду відео в TikTok,” — додав дитячий хірург Назар Гаврилишин.

Звертаємо УВАГУ батьків на такі випадки і радимо контролювати контент, що переглядає ваша дитина, а також пильнувати психологічний стан дитини, аби вчасно виявити можливі проблеми, – кажуть лікарі

Фото дитини ілюстративне – з відкритих джерел

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