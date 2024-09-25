У Черкасах врятували чоловіка з 6 гайковими ключами всередині (фото)

У Черкасах врятували чоловіка з 6 гайковими ключами всередині. Цей випадок медики називають «цікавим» і «випадком академічного рівня». Пацієнт вижив завдяки професіоналізму лікарів.

Чоловік потрапив до лікарні ще у серпні, а через 3 тижні чоловіка виписали із лікарні. І тепер лікарі повідомили про інцидент, передають «Новини України – НСН».

Про інцидент повідомили у відділенні торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні. Втім, про те, як інструменти опинилися всередині чоловіка, лікарі не розповіли.

Врятували чоловіка з 6 гайковими ключами всередині

Медики госпіталізували пацієнта з низкою проблем, зокрема, важким запаленням шиї, розривом стравоходу, запальним процесом у клітковині середостіння (простір у грудній порожнині), гнійним запаленням плеври, сторонніми тілами та опущенням шлунку.

Лікарями відділення одномоментно виконано цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми, – розповіли у відділенні лікарні

Цей інцидент лікарі назвали “випадком академічного рівня”.

У коментарі Суспільному поліція Черкащини повідомила, що випадок не є кримінальним – там не реєстрували звернень щодо цієї ситуації.

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