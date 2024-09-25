У Києві через конфлікт з водієм чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, травмувавши 12-річного хлопчика.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передають “Новини України – НСН”.

За словами поліцейських, під час руху у пасажира маршрутки виник конфлікт із водієм, через відмову останнього підзарядити чоловіку ґаджет. Чоловік вийшов на зупинці та, піднявши з асфальту покинуту скляну пляшку, кинув її у вікно маршрутки та втік.

У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки та травмував 12-річну дитину

“Від удару скло розбилось та пляшка вдарила по голові 12-річного сина водія, який сидів на передньому боковому сидінні. Внаслідок удару малолітній отримав забійну рану голови та був госпіталізований до лікарні”, – розповіли у поліції.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Луганської області, судимий за крадіжку.

Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

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