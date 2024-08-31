Загрожує довічне ув’язнення: в Одеській області чоловік кинув гранату в гараж з людьми, 3 людини травмовані

В Одеській області у Великодолинській громаді 31 серпня чоловік кинув гранату в гараж з людьми, в результаті чого три особи постраждали.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

31 серпня близько четвертої ранку 41-річний чоловік вкинув гранату в гараж свого знайомого, внаслідок чого стався вибух.

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Троє людей отримали травми, їх шпиталізували.

За даними слідства, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція наразі встановлює його мотиви.

Чоловіка затримали і повідомили про підозру в закінченому замаху на вбивство кількох людей, за що йому загрожує довічне увʼязнення.

Також відкрито кримінальне провадження за статтею 263 ККУ про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.

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