На Київщині під час сварки чоловік кинув гранату в дружину та сина – жінка померла

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру чоловікові, який у нетверезому стані кинув гранату в дружину і свого сина, внаслідок чого жінка померла. Син дістав осколкові поранення.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

“За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з бойовими припасами (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, між підозрюваним і його дружиною вдома виник словесний конфлікт. У прокуратурі уточнюють, що син заступився за свою матір, зробивши зауваження батькові щодо його поведінки.

“Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік дістав гранату і кинув її на підлогу кімнати. Унаслідок вибуху жінка дістала несумісні з життям тілесні ушкодження, а син дістав осколкові поранення”, – інформують у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, за клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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