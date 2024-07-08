Кинув прямо з вікна автівки: у Луцьку посеред міста підірвали гранату – є поранені

У Луцьку посеред міста підірвали гранату, внаслідок чого попередньо 5 людей отримали поранення.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на «Суспільне Луцьк» і поліцію.

Ввечері 7 липня на вулиці Ковельській в районі АТБ у Луцьку прогримів вибух гранати, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Підозрюваного затримали.

Зазначається, що чоловік кинув боєприпас просто з вікна машини, і граната здетонувала.

Вибух стався о 20:50. Після вибуху рух вулицею перекрили. На місці працювали правоохоронці, медики і рятувальники.

Було задіяно два наряди слідчо-оперативної групи, три наряди патрульної поліції, роту поліції особливого призначення, управління вибухотехнічної служби та криміналісти.

За попередньою інформацією, щонайменше п’ять людей швидка допомога забрала до лікарні.

Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич повідомила, що чоловіка, ймовірно причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі обіцяла повідомити згодом.

Як розповів Суспільному свідок події Володимир, на момент вибуху гранати він перебував у своєму автомобілі, очікуючи зеленого сигналу світлофора для руху.

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