Сьогодні, 21 червня у Бучі Київської області, невідомий чоловік вимагав від власника автомобіля везти його до кордону із Білоруссю. Після відмови він підірвав гранату у машині.

Внаслідок вибуху сам чоловік загинув, а водій встиг відбігти на безпечну відстань.

Обставини та причини події встановлять слідчі.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Правоохоронці повідомили, що отримали повідомлення про вибух у Бучі від місцевої мешканки.

“Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою. Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних пошкоджень ушкоджень не зазнав”. – розповіли в поліції.

У Бучі чоловік підірвав гранату у машині за відмову везти його до кордону – що відомо

На опублікованому в мережі відео можна дізнатися про подію від водія машини. За його словами, він підвозив пасажира і якоїсь миті той став вимагати, щоб його відвезли на кордон. Водій додав, що свою вимогу чоловік супроводжував словами “Мені втрачати нема чого”.

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