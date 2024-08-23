На Черкащині чоловік кинув гранату у двір односельців. У цьому домоволодінні проживає матір військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області, передають “Новини України – НСН”.

Інцидент трапився 17 серпня у другій половині дня. Жителька села повідомила правоохоронцям, що вона почула звук, схожий на вибух, біля будинку на вулиці.

Поліцейські, які прибули на виклик, з’ясували, пошкодження від вибуху були на паркані біля будинку. Також слідчі вилучили на місці події залишки вибухового пристрою.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На Черкащині чоловік кинув гранату у двір матері військовослужбовця ТЦК

У пресслужбі Черкаської обласної прокуратури повідомили, що чоловік приїхав на автомобілі до будинку, що належить матері військовослужбовця ТЦК та СП. Він умисно кинув гранату на територію домоволодіння, “щоб самоствердитися та пошкодити майно”.

Зловмисника затримали. У нього провели обшук, під час якого вилучили три гранати. Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї чи іншого предмета. Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає до семи років позбавлення волі.

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