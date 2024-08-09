У Броварах суд визнав винним чоловіка, який кинув гранату в поліціянта. Яке покарання йому загрожує.

Чоловіка засудили до 9 років та 2 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передають “Новини України – НСН”.

Подія трапилась 11 травня у Броварах у Київській області.

Від вибуху гранати 37-річний правоохоронець зазнав поранень ніг та лівої руки. Він досі лікується.

У Броварах чоловік кинув гранату в поліціянта — обвинуваченому винесли вирок

Фігуранта підозрювали у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відповідно.

Що відомо про подію

Близько 21:00 11 травня патрульні отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, зловмисник кинувся втікати. Один з поліціянтів почав його переслідувати. Тоді чоловік кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху обидва зазнали поранень.

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