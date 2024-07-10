У Львові 10 липня неподалік однієї з багатоповерхівок стався вибух гранати. Загинув 34-річний львів’янин.

Про це повідомила поліція Львівської області, передають «Новини України – НСН».

Про вибух на вулиці Пасічній поліції стало відомо близько 6:30. На місце події направили слідчо-оперативну групу, криміналістів, вибухотехніків та співробітників інших служб поліції.

У Львові 10 липня через вибух гранати загинув чоловік – що відомо

Правоохоронці встановили особу загиблого — це місцевий житель віком 34 роки. Попередньо, він зазнав смертельних поранень внаслідок вибуху гранати, ймовірно, Ф-1. Інших постраждалих не було.

У поліції припускають, що чоловік скоїв самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює усі обставини події та походження боєприпасу. Призначили експертизи.

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