29 липня тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над першою ракеткою Японії на Олімпійських іграх.

Пише «Суспільне.Спорт», передають Новини України – НСН

Виступ на Олімпіаді Еліна Світоліна почала з впевненої перемоги. Вона у першому раунді одиночного розряду розгромила японку Моюку Учудзіму, 66-ту ракетку світового рейтингу.

Чинній бронзовій призерці Олімпіади вперше випало зіграти з Учудзімою в очному матчі.

Тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді – 2024

Еліна Світоліна закрила першу партію з рахунком 6:2 на свою користь. Згодом вона закрила матч після 62 хвилин на корті з рахунком 6:1.

Гра закінчилася рахунком 2:0 та перемогою українки. Тепер вона прямує до 1/16 фіналу. За активно виграними м’ячами між тенісистками зберігався паритет — 11:11. Еліна влучала 55% перших подач і завершила поєдинок з 10 невимушеними помилками.

У другому раунді Еліна Світоліна зіграє проти переможниці матчу між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.

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