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Тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді – 2024

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Журналіст
Тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді 2024

29 липня тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над першою ракеткою Японії на Олімпійських іграх.

Пише «Суспільне.Спорт», передають Новини України – НСН

Виступ на Олімпіаді Еліна Світоліна почала з впевненої перемоги. Вона у першому раунді одиночного розряду розгромила японку Моюку Учудзіму, 66-ту ракетку світового рейтингу.

Чинній бронзовій призерці Олімпіади вперше випало зіграти з Учудзімою в очному матчі.

Тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді – 2024

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Еліна Світоліна  закрила першу партію з рахунком 6:2 на свою користь. Згодом вона закрила матч після 62 хвилин на корті з рахунком 6:1.

Гра закінчилася рахунком 2:0 та перемогою українки. Тепер вона прямує до 1/16 фіналу. За активно виграними м’ячами між тенісистками зберігався паритет — 11:11. Еліна влучала 55% перших подач і завершила поєдинок з 10 невимушеними помилками.

У другому раунді Еліна Світоліна зіграє проти переможниці матчу між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.

 

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