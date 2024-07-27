У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 27 липня, представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту.

«Новини України – НСН» з посиланням на sport-express.ua повідомляють розклад сьогоднішніх виступів українців на Олімпіаді за київським часом.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 27 липня

Дзюдо (вагова категорія до 60 кг):

11:00 – чоловіки, 1/16 фіналу: Дільшот Халматов

17:00 – чоловіки, втішні поєдинки, півфінали, фінали

Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10м):

11:30 – чоловіки, кваліфікація: Віктор Банькін та Павло Коростильов

13:30 – жінки, кваліфікація: Олена Костевич

Стрибки у воду (3м синхрон):

12:00 – жінки, фінал: Вікторія Кесарь та Анна Письменська

Фехтування (шпага, особисті):

12:15 – жінки, 1/32 фіналу: Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура

21:40 – жінки, поєдинки за медалі

Теніс:

13:00 – жінки, одиночний турнір, перший раунд: Ангеліна Калініна

14:30 – жінки, одиночний турнір, перший раунд: Даяна Ястремська

16:00 – жінки, одиночний турнір, перший раунд: Марта Костюк

16:00 – жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок та Надія Кіченок

Академічне веслування (четвірка парна):

13:50 – жінки, кваліфікація: Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова

Велосипедний спорт (шосе):

15:30 – жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом: Юлія Бірюкова

Спортивна гімнастика:

16:30 – чоловіки, кваліфікація: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка):

17:00 – жінки, кваліфікація, заїзд 1: Вікторія Ус

19:10 – жінки, кваліфікація, заїзд 2: Вікторія Ус

Футбол (Другий тур):

18:00 – чоловіки: Україна — Марокко

Настільний теніс (одиночний розряд):

21:00 – жінки, 1/32 фіналу: Соломія Братейко

Трансляції змагань будуть на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).

Нагадаємо: Відкриття Олімпіади пройшло у Парижі