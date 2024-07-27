У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 27 липня, представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту.
«Новини України – НСН» з посиланням на sport-express.ua повідомляють розклад сьогоднішніх виступів українців на Олімпіаді за київським часом.
Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 27 липня
Дзюдо (вагова категорія до 60 кг):
- 11:00 – чоловіки, 1/16 фіналу: Дільшот Халматов
- 17:00 – чоловіки, втішні поєдинки, півфінали, фінали
Кульова стрільба (пневматичний пістолет 10м):
- 11:30 – чоловіки, кваліфікація: Віктор Банькін та Павло Коростильов
- 13:30 – жінки, кваліфікація: Олена Костевич
Стрибки у воду (3м синхрон):
- 12:00 – жінки, фінал: Вікторія Кесарь та Анна Письменська
Фехтування (шпага, особисті):
- 12:15 – жінки, 1/32 фіналу: Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура
- 21:40 – жінки, поєдинки за медалі
Теніс:
- 13:00 – жінки, одиночний турнір, перший раунд: Ангеліна Калініна
- 14:30 – жінки, одиночний турнір, перший раунд: Даяна Ястремська
- 16:00 – жінки, одиночний турнір, перший раунд: Марта Костюк
- 16:00 – жінки, парний турнір, перший раунд: Людмила Кіченок та Надія Кіченок
Академічне веслування (четвірка парна):
- 13:50 – жінки, кваліфікація: Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова
Велосипедний спорт (шосе):
- 15:30 – жінки, індивідуальна гонка з роздільним стартом: Юлія Бірюкова
Спортивна гімнастика:
- 16:30 – чоловіки, кваліфікація: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний
Веслувальний слалом (байдарка-одиночка):
- 17:00 – жінки, кваліфікація, заїзд 1: Вікторія Ус
- 19:10 – жінки, кваліфікація, заїзд 2: Вікторія Ус
Футбол (Другий тур):
- 18:00 – чоловіки: Україна — Марокко
Настільний теніс (одиночний розряд):
- 21:00 – жінки, 1/32 фіналу: Соломія Братейко
Трансляції змагань будуть на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).
Нагадаємо: Відкриття Олімпіади пройшло у Парижі