«Дуже складний день для всіх людей України»: Еліна Світоліна розплакалася після матчу

Пише «Обозреватель», передають Новини України – НСН.

Після масованої ракетної атаки росії по Україні, Еліна Світоліна провела матч з представницею Китаю і одержала перемогу. На корт вона вийшла у білій футболці із чорною стрічкою. Після матчу вона не змогла стримати свої емоції та розплакалася під час промови.

«Звичайно, це був чудовий виступ з мого боку. Але сьогодні дуже складний день для всіх людей в Україні. Тому сьогодні було нелегко зосередитися на матчі. З самого ранку було складно читати новини, тому було неймовірно важко просто перебувати на корті. І я рада, що так відіграла і здобула перемогу», сказала Світоліна після гри.

Еліна Світоліна розплакалася після матчу

Побачивши стан українки, інтерв’юерка на стала ставити питання й відпустила відпочивати.

Нагадаємо, у першій половині дня 8 липня здійснила масований обстріл Києва, Кривого Рогу, Дніпра, Покровська та Краматорська. Є загиблі, поранені і руйнування.

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