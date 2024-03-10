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Що не можна робити на Масницю 2024: список

Журналіст
Що не можна робити на Масницю 2024

Масницю у 2024 році українці будуть відзначати з 11 по 17 березня. Варто знати, що не можна робити в ці дні

Про це пише сайт ICTV.

За звичай Масницю відзначать за тиждень до початку Великого посту. Цього року він почнеться 18 березня і буде тривати до 5 травня

Що не можна робити на Масницю

  • Фізичну роботу по дому дозволено виконувати в понеділок, вівторок, середу. З четверга по неділю краще відмовитися від важкої праці, доглядати за худобою і готувати – можна.
  • Не варто запрошувати гостей у неприбраний будинок.
  • Серед заборон, що не можна робити на Масляну, є зневіра. Не варто сумувати в цей період, щоб весь рік не провести в такому настрої.

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  • Сміття потрібно викидати тільки в першій половині дня увесь тиждень.
  • Заборонено обговорювати й засуджувати людей, а також поширювати плітки.
  • У тиждень, що передує Великому посту, не можна переїдати.
  • Не варто відмовляти в масляному запрошенні.

Знаючи, що не можна робити на Масляну, краще дотримуватися цих заборон. Але кожна людина вирішує сама для себе чи треба їх дотримуватися.

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