Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт НБУ.

«Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші – не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу», розповів Андрій Пишний, голова Національного банку України.

Нацбанк випустив гривні з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

Нові банкноти будуть вводити в обіг поступово:

8 серпня 2024 року вийшли банкноти номіналами 500 та 1000 гривень;

з 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;

у наступних роках — номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Нові банкноти будуть в обігу разом зі старими. Міняти в банку їх не потрібно. Поступово модифіковані банкноти замінять старі, які були випущені у 2014-2019 роках.

Ще новини України: В Україні скасували перехід на літній час – як це вплине на ситуацію зі світлом