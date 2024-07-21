Перехід на літній час в Україні скасували. В Міненерго розповіли, чи вплине це на енергосистеми країни.

У Кабміні вважать, що скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом. У відомстві впевнені, що споживання електроенергії не збільшиться.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

В Україні скасували перехід на літній час – як це вплине на ситуацію зі світлом

“Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине”, – заявив заступник міністр. На питання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: “Ні”.

Скасування переведення годинників

Як повідомлялося раніше, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо обчислення часу в Україні. Документ скасовує переведення годинників на літній час. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.

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