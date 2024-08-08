В Україні презентували застосунок «Армія +»: як він працюватиме

8 серпня в Україні презентували застосунок «Армія +». На заході був присутній президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили на сайті голови держави та Михайло Федоров, передають Новини України – НСН.

«Армія+ спростить життя наших захисників і захисників, прибере зайву бюрократію та тоннитів. У першій версії застосування доступні 11 видів звітів та ID Армії — це унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати звіти на підпис», написав Михайло Федоров.

Також у застосунку будуть проводити опитування, аби знати думку захисників та захисниць з нагальних питань.

В Україні презентували застосунок «Армія +»

За словами президента Володимира Зеленського додаток «Армія +» вже працює і має базові функції. Зокрема вже доступні електронні рапорти. На них раніше військові витрачали години, а то і дні. Також буде Армія ID.

Застосунок «Армія +» будуть наповнювати як і Дію. А у вересні обіцяють презентувати ще один застосунок для школярів «Мрія».

Ще новини України: Програма єВідновлення – як отримати компенсацію за зруйноване житло у 2024