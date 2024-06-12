На Дніпропетровщині продають ікону за 3,6 мільйона гривень. Оголошення з’явилося на сайті OLX.
Про це пише «Відкритий», передають «Новини України – НСН».
Ікону продають у місті Кам’янське. Власник ікони говорить, що вона привезена з Афону і датується XVII-XIX століттям. Ця ікона зображає святого Пантелеймона Цілителя і не піддавалася реставрації.
На Дніпропетровщині продають ікону за 3,6 мільйона гривень
Відомо, що ця ікона вже двічі виставлялася на майданчику для купівлі антикваріату і колекційних предметів «Violity». У серпні минулого року її намагалися продати за 100 тисяч гривень. А у листопаді – за 12 тисяч гривень. Тепер, невідомо з яких причин, ціна різко зросла.
Ще новини України: Вступ України до НАТО: США анонсували важливе оголошення на саміті у Вашингтоні