Про це пише «Відкритий», передають «Новини України – НСН».

Ікону продають у місті Кам’янське. Власник ікони говорить, що вона привезена з Афону і датується XVII-XIX століттям. Ця ікона зображає святого Пантелеймона Цілителя і не піддавалася реставрації.

На Дніпропетровщині продають ікону за 3,6 мільйона гривень

Відомо, що ця ікона вже двічі виставлялася на майданчику для купівлі антикваріату і колекційних предметів «Violity». У серпні минулого року її намагалися продати за 100 тисяч гривень. А у листопаді – за 12 тисяч гривень. Тепер, невідомо з яких причин, ціна різко зросла.

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