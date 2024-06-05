Де можна подивитися комедію «Я, «Побєда» і Берлін» онлайн – Держкіно

З 1 червня комедію «Я, «Побєда» і Берлін» можна подивитися онлайн. Її зняли за книжкою Андрія Кузьменка

Про це повідомили у Держкіно, передає сайт «новини України – НСН».

З першого дня літа пригодницька комедія «Я, «Побєда» і Берлін» стала доступною до онлайн-перегляду на платформі MEGOGO. Вартість фільму залежить від якості і становить від 119 грн до 149 гривень.

«Я, Побєда і Берлін» – стрічка про пригоди, гумор і незабутні моменти, що розкриваються під час непередбачуваної подорожі юного Кузьми Скрябіна у компанії друзів. Їхня шалена подорож до Берліна перетворюється на шлях самопізнання та відкриття нових горизонтів», розповіли у Держкіно.

У фільмі «Я, «Побєда» і Берлін» молодого Скрябіна зіграв Іван Бліндар. Також у ньому знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисерка – Ольга Ряшина.

Де можна подивитися комедію «Я, «Побєда» і Берлін» онлайн

У пригодницькій комедії звучать кавери хітів гурту «Скрябін»:

Джамала – “Хай буде так, як хочеш ти”,

Monatik – “Старі фотографії”,

“Без обмежень” – “Мовчати”,

Alina Pash – “Чекаю ночі”,

Dzidzio – “То моє море”,

“Антитіла” – “Чорнобиль форева”,

Adam – “Говорили і курили”, “ТНМК” – “Кольорова”.

Пригодницька комедія доступна за посиланням.

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