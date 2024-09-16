Коли День захисника України за новим календарем: дата та історія

З 2023 року День захисника України відзначають за новою датою. Це свято збігається з Днем козацтва і Покровою Пресвятої Богородиці.
Повідомляють Новини України – НСН.
До 2023 року День захисника України відзначали 14 жовтня. Але минулого року з 1 вересня ПЦУ перейшло на новий календар. Відповідно змінилися і дати свят.
Тепер День захисника України, День козацтва і Покрову Пресвятої Богородиці відзначатимуть 1 жовтня. З 2014 року до початку повномасштабного вторгнення, цього дня українці мали додатковий вихідний. Але на час воєнного стану він скасований. Проте у недержавних компаніях він може бути вихідним днем.
День Захисника України відзначають у День козацтва й День Покрови Пресвятої Богородиці невипадково. Адже Покрова є покровителькою козаків й захисників України.
З іконами Пресвятої Богородиці та вірою в душі козаки боролися за свою територію та незалежністю. Так само з 2014 року українські захисники борються з російськими окупантами.
Коли День захисника України
Варто зазначити, що відзначення Дня захисника України на державному рівні був встановлений 5-м президентом України у 2014 році, після окупації росією Криму.
Того ж року був скасований указ 1999 року, згідно з яким 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.
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