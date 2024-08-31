В «Укренерго» повідомили, як діятимуть графіки відключення світла 1 вересня на території України.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що завтра, 1 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень;

17:00 – 22:00 – дві черги відключень;

22:00 – 24:00 – одна черга відключень;

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

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Відключення світла 1 вересня – як діятимуть графіки обмежень у перший день осені

Під час планових відключень світла компанія “Укренерго” щодня оголошує, скільки черг відключатимуть одночасно у кожній області.

Варто зазначити, що це суто технічна інформація для обленерго. Але українцям слід розуміти: чим більше черг, тим більше годин без світла буде у вказану добу.

Однак існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього:

1 черга – 4 години відключень на добу (сумарно з 24 годин);

2 черги – 8 годин обмежень на добу;

3 черги – 12 годин без світла на добу;

4 черги – до 16 годин обмежень на добу.

Різні обленерго по-різному розподіляють цей час між своїми споживачами. Наприклад, у ДТЕК (Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області) існують так звані світло-сірі зони у графіках. Коли оголошено про застосування 1-2 черг, світло у них є. А коли 3 і більше черг – світла немає.

У темно-сірих зонах відключення є завжди, доки діють графіки.

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