Відключення світла 30 серпня в Україні будуть застосовуватись протягом всієї доби. Діятимуть 3 черги обмежень.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що:

з 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень;

з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги;

в інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень.

Відключення світла 30 серпня – як діятимуть графіки обмежень

«Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго», – йдеться в повідомленні.

Як ми розповідали, раніше, Андрій Закревський, експерт із енергетичних питань, поділився прогнозом можливих відключень електроенергії в Україні під час опалювального сезону.

Він зазначив, що у найбільш оптимістичному сценарії світла може не бути від 6 до 8 годин щодня.

Експерт пояснив свій прогноз, зазначивши, що пікове споживання електроенергії може досягати 15 ГВт, тоді як базова генерація здатна забезпечити максимум 9 ГВт.

Додаткові 2 ГВт можуть бути отримані від допомоги з Європи під час розширення з’єднань. Таким чином навіть за найсприятливіших умов виникає дефіцит 4 ГВт.

Ще новини України:У Києві і 4 областях скасували екстрені відключення світла 28 серпня