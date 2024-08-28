У Києві і 4 областях скасували екстрені відключення світла 28 серпня

У Києві і 4 областях України ввели, а згодом скасували екстрені відключення світла 28 серпня.

Про це повідомляє ДТЕК у середу, передають «Новини України – НСН».

Розпорядження про введення екстрених відключень надали в Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

У Києві і 4 областях було введено екстрені відключення світла 28 серпня

Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області були введені екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діяли.

О 10:58 ДТЕК повідомив, що екстрені відключення скасовано і повертаються до графіків.

За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання протягом усієї доби. В усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, – закликають громадян

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