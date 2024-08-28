У Києві і 4 областях скасували екстрені відключення світла 28 серпня

У Києві і 4 областях України ввели, а згодом скасували екстрені відключення світла 28 серпня.
Про це повідомляє ДТЕК у середу, передають «Новини України – НСН».
Розпорядження про введення екстрених відключень надали в Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві і 4 областях було введено екстрені відключення світла 28 серпня
Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області були введені екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діяли.
О 10:58 ДТЕК повідомив, що екстрені відключення скасовано і повертаються до графіків.
За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях, – йдеться у повідомленні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання протягом усієї доби. В усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.
Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, – закликають громадян
Ще новини України: Аномальна спека суттєво впливає на відключення світла – в ДТЕК пояснили причину