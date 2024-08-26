В компанії “Укренерго” оцінюють пошкодження, які виникли через обстріли енергосистеми України 26 серпня. Стало відомо, коли можуть відновити енергопостачання.

До кінця дня енергетики мають намір відновити енергозабезпечення населення.

Про це заявив член наглядової ради “Укренерго” Юрій Бойко під час брифінгу.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Бойко зазначив, що нині говорити про те, чи вплине сьогоднішня атака на підготовку енергетичної системи до зими, складно.

Обстріли енергосистеми України 26 серпня – коли можуть відновити постачання електроенергії

“Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення”, – заявив представник “Укренерго”.

Також Бойко додав , що в Україні не планувалися великі обмеження енергоспоживання до жовтня. Однак такий прогноз був актуальний за відсутності обстрілів.

“Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак “мінус”, і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими”, – пояснив Юрій Бойко.

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