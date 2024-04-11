Cтрасний тиждень 2024: дата і заборони

Страсний тиждень передує Великодню. Цього року він почнеться 29 квітня і закінчиться 4 травня.
Про це пише сайт «Уніан».
Стасний тиждень ще називають Старасною Седмицею. У цей період християни згадують про останні події земного життя Христа. Кожен день, в цей період має назву:
- Великий понеділок
- Великий вівторок
- Велика середа
- Великий четвер
- Велика п’ятниця, або Страсна п’ятниця
- Велика субота
Cтрасний тиждень 2024: заборони
- Під час страсного тижня не можна робити:
- порушувати піст і веселитися;
- сваритися, злословити, скандалити;
- займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна);
- святкувати весілля, дні народження.
Також під час Великого тижня є обмеження у їжі:
- у понеділок, вівторок і середу – сухоїдіння;
- у четвер і суботу – гарячі страви без олії;
- у Страсну п’ятницю – одноденне голодування.
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