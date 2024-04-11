Cтрасний тиждень 2024: дата і заборони

Страсний тиждень передує Великодню. Цього року він почнеться 29 квітня і закінчиться 4 травня.

Про це пише сайт «Уніан».

Стасний тиждень ще називають Старасною Седмицею. У цей період християни згадують про останні події земного життя Христа. Кожен день, в цей період має назву:

Великий понеділок

Великий вівторок

Велика середа

Великий четвер

Велика п’ятниця, або Страсна п’ятниця

Велика субота

Cтрасний тиждень 2024: заборони

Під час страсного тижня не можна робити:

порушувати піст і веселитися;

сваритися, злословити, скандалити;

займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна);

святкувати весілля, дні народження.

Також під час Великого тижня є обмеження у їжі:

у понеділок, вівторок і середу – сухоїдіння;

у четвер і суботу – гарячі страви без олії;

у Страсну п’ятницю – одноденне голодування.

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