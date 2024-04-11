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Cтрасний тиждень 2024: дата і заборони

Журналіст
Cтрасний тиждень

Страсний тиждень передує Великодню. Цього року він почнеться 29 квітня і закінчиться 4 травня.

Про це пише сайт «Уніан».

Стасний тиждень ще називають Старасною Седмицею. У цей період християни згадують  про останні події земного життя Христа. Кожен день, в цей період має назву:

  • Великий понеділок
  • Великий вівторок
  • Велика середа
  • Великий четвер
  • Велика п’ятниця, або Страсна п’ятниця
  • Велика субота

Cтрасний тиждень 2024: дата і заборони

Cтрасний тиждень 2024: заборони

  • Під час страсного тижня не можна робити:
  • порушувати піст і веселитися;
  • сваритися, злословити, скандалити;
  • займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна);
  • святкувати весілля, дні народження.

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Також під час Великого тижня є обмеження у їжі:

  • у понеділок, вівторок і середу – сухоїдіння;
  • у четвер і суботу – гарячі страви без олії;
  • у Страсну п’ятницю – одноденне голодування.

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