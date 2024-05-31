31 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

31 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 31 травня. Всесвітній день без тютюну і Всесвітній день блондинок. Православні вшановують пам’ять апостола від 70 Єрми. Залишилося 214 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 828 день повномасштабної війни в Україні.

31 травня – яке сьогодні церковне свято

31 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Єрма. Апостол Єрми, відомий також як Єрм, є одним із апостолів від сімдесяти. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить вітати Єрму та інших братів (Рим. 16:14). Єрма, можливо, був одним з видатних членів християнської громади в Римі, оскільки апостол Павло згадує його на ім’я і включає до числа братії. Церковний переказ вважає Єрма єпископом Філіппополя. Він відомий своїми подвигами і трудами у Христовому благовісті.

31 травня у світі

Всесвітній день без тютюну

Щоб привернути увагу людей до небезпеки тютюну та до хвороб, яким цілком можливо запобігти, ВООЗ засновано щорічну подію — Всесвітній день без тютюну, який планета відзначає 31 травня.

Всесвітній день блондинок

Останній весняний день – не привід сумувати, адже 31 травня своє свято святкує уся світловолоса частина жінок планети – Міжнародний день білявок.

День народження велосипедного спорту

31 травня відзначається День народження велосипедного спорту. Завдяки цьому святу ще більше людей прагнуть долучитися до здорового образу життя.

А також у світі:

Всесвітній день папуг

Міжнародний день бортпровідника

День веб-дизайнера

Іменини 31 травня

Борис, Веремій, Христина, Микола, Роман, Пилип, Давид, Матрона, Павло, Семен, Фаїна, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія

Талісманом людини, народженої 31 травня, є цитрин. Неповторний камінь жовтого та помаранчевого кольорів. В різних культурах існувало повір’я, що цитрин насичений енергією сонця, а тому є дуже позитивним мінералом.

Традиції, заборони, прикмети 31 травня

У святого Єрма просять зцілення від важких хвороб і сил – вважається, що святий допомагає винести випробування, які випадають на долю.

Доброю прикметою сьогодні вважається допомогти комусь, якщо не грошима, то їжею і речами – тоді матимеш достаток. Також цього дня добре садити бобові. Посіяти їх потрібно постаратися до того, як заспіває зозуля, інакше врожаю не бачити.

А ще у давні часи цей день був пов’язаний в основному з посівом льону.

Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить, літо буде сухим.

Ще прикмети 31 травня:

увечері на траві роса — чекайте на спекотні дні;

дощить — буде багатий урожай;

почути, як кує зозуля — до хорошої погоди влітку;

роса швидко висохла — дощитиме;

погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;

вранці сильний туман — до великого урожаю грибів;

затяжний дощ — урожай буде поганим.

Що не можна робити 31 травня

Не варто сваритися і лихословити.

Краще не працювати в саду і по дому.

Не можна запрягати і змушувати працювати коня.

31 травня в історії

Визначні події

455 — імператор Петроній Максим забитий камінням до смерті розлюченим натовпом під час втечі з Риму.

1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.

1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.

1879 — У Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.

1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

1889 — Джонстаунська повінь: загинули понад 2200 людей.

1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.

1911 — у Белфасті, Північна Ірландія, спущено на воду «Титанік».

1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.

1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.

1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.

Народилися 31 травня

1919 — Леонід Махновець, український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.

1930 — Клінт Іствуд, американський актор, режисер, лауреат премії «Оскар».

1931 — Петро Кононенко, учений-українознавець і громадський діяч.

1939 — Сергій Герасимчук, український радянський художник-графік.

1955 — Сергій Чухрай, український веслувальник

Померли 31 травня

1628 — загинули Михайло Дорошенко і Оліфер Голуб, козацькі ватажки.

1945 — Леонід Пастернак, художник і графік українського походження.

1985 — Роман Завадович, український письменник, журналіст, редактор, культурно-освітній діяч, педагог.

2003 — Карло Мікльош, український футболіст, суддя і футбольний функціонер.

2017 — Любомир (Гузар), єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал.

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