31 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

31 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 31 травня. Всесвітній день без тютюну і Всесвітній день блондинок. Православні вшановують пам’ять апостола від 70 Єрми. Залишилося 214 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 828 день повномасштабної війни в Україні.
31 травня – яке сьогодні церковне свято
31 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Єрма. Апостол Єрми, відомий також як Єрм, є одним із апостолів від сімдесяти. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить вітати Єрму та інших братів (Рим. 16:14). Єрма, можливо, був одним з видатних членів християнської громади в Римі, оскільки апостол Павло згадує його на ім’я і включає до числа братії. Церковний переказ вважає Єрма єпископом Філіппополя. Він відомий своїми подвигами і трудами у Христовому благовісті.
31 травня у світі
Всесвітній день без тютюну
Щоб привернути увагу людей до небезпеки тютюну та до хвороб, яким цілком можливо запобігти, ВООЗ засновано щорічну подію — Всесвітній день без тютюну, який планета відзначає 31 травня.
Всесвітній день блондинок
Останній весняний день – не привід сумувати, адже 31 травня своє свято святкує уся світловолоса частина жінок планети – Міжнародний день білявок.
День народження велосипедного спорту
31 травня відзначається День народження велосипедного спорту. Завдяки цьому святу ще більше людей прагнуть долучитися до здорового образу життя.
А також у світі:
- Всесвітній день папуг
- Міжнародний день бортпровідника
- День веб-дизайнера
Іменини 31 травня
- Борис, Веремій, Христина, Микола, Роман, Пилип, Давид, Матрона, Павло, Семен, Фаїна, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія
Талісманом людини, народженої 31 травня, є цитрин. Неповторний камінь жовтого та помаранчевого кольорів. В різних культурах існувало повір’я, що цитрин насичений енергією сонця, а тому є дуже позитивним мінералом.
Традиції, заборони, прикмети 31 травня
У святого Єрма просять зцілення від важких хвороб і сил – вважається, що святий допомагає винести випробування, які випадають на долю.
Доброю прикметою сьогодні вважається допомогти комусь, якщо не грошима, то їжею і речами – тоді матимеш достаток. Також цього дня добре садити бобові. Посіяти їх потрібно постаратися до того, як заспіває зозуля, інакше врожаю не бачити.
А ще у давні часи цей день був пов’язаний в основному з посівом льону.
Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить, літо буде сухим.
Ще прикмети 31 травня:
- увечері на траві роса — чекайте на спекотні дні;
- дощить — буде багатий урожай;
- почути, як кує зозуля — до хорошої погоди влітку;
- роса швидко висохла — дощитиме;
- погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;
- вранці сильний туман — до великого урожаю грибів;
- затяжний дощ — урожай буде поганим.
Що не можна робити 31 травня
- Не варто сваритися і лихословити.
- Краще не працювати в саду і по дому.
- Не можна запрягати і змушувати працювати коня.
31 травня в історії
Визначні події
- 455 — імператор Петроній Максим забитий камінням до смерті розлюченим натовпом під час втечі з Риму.
- 1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.
- 1868 — у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.
- 1879 — У Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.
- 1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
- 1889 — Джонстаунська повінь: загинули понад 2200 людей.
- 1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.
- 1911 — у Белфасті, Північна Ірландія, спущено на воду «Титанік».
- 1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.
- 1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
- 1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.
Народилися 31 травня
- 1919 — Леонід Махновець, український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.
- 1930 — Клінт Іствуд, американський актор, режисер, лауреат премії «Оскар».
- 1931 — Петро Кононенко, учений-українознавець і громадський діяч.
- 1939 — Сергій Герасимчук, український радянський художник-графік.
- 1955 — Сергій Чухрай, український веслувальник
Померли 31 травня
- 1628 — загинули Михайло Дорошенко і Оліфер Голуб, козацькі ватажки.
- 1945 — Леонід Пастернак, художник і графік українського походження.
- 1985 — Роман Завадович, український письменник, журналіст, редактор, культурно-освітній діяч, педагог.
- 2003 — Карло Мікльош, український футболіст, суддя і футбольний функціонер.
- 2017 — Любомир (Гузар), єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал.
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