Вже зовсім скоро Різдво, і українці готуються до нього, закуповуючи продукти і підбираючи рецепти. А чи знаєте ви, які страви заборонено ставити на стіл у Святвечір? Ми нагадаємо.

В Україні на Святвечір традиційно готують 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів – найближчих учнів Ісуса Христа. Серед них обов’язково мають бути кутя з пшениці. Також дуже часто на стіл ставлять вареники та пиріжки з пісною начинкою, різноманітні салати з овочів.

Які страви заборонено ставити на стіл у Святвечір

А є продукти, які не можна ставити на стіл у цей день. Серед них:

м’ясо і вироби з нього,

молоко і молочні продукти,

яйця;

інші продуктів тваринного походження.

Крім того на Святвечір зовсім недоречно готувати різноманітні екзотичні продукти, купувати делікатеси та морепродукти – їжа має бути максимально простою. Слід пам’ятати у цей день про те, що на світі є багато нужденних людей, які не можуть дозволити собі навіть їсти достатньо хліба. То ж напередодні великого свята справжні християни задовольняються максимально простою їжею.

До речі, від риби теж потрібно відмовитись, тому що в ній є кров.

Не можна у Святвечір пити алкоголь, тому що він затьмарює свідомість, а Різдво потрібно зустріти з чистим розумом.

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