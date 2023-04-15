Що не можна робити у Великдень 2023 – заборони та обмеження у святковий день

Воскресіння Христове – головне свято православних християн, яке у 2023 році відзначається 16 квітня. Що категорично не можна робити у Великдень, які існують обмеження у цей день.

НСН розповість про всі заборони.

Що не можна робити у Великдень 2023

Насамперед забороняється виконувати будь-яку роботу. Йдеться не тільки про справи, які потребують фізичних зусиль, але й хатні справи.

За церковними канонами Великдень має бути повністю присвячений радості та святкуванню воскресіння Ісуса Христа з мертвих. А робота – це повернення до мирського. Будь-які справи краще відкласти на потім.

Напиватись чи переїдати у цей день теж не варто. Святкова їжа має приносити задоволення, а не ставати тягарем і викликати затуманення свідомості.

Сваритись та лаятись суворо заборонено. Найбільше релігійне торжество не можна затьмарювати негативом. Саме тому й впадати у сум чи меланхолію не варто. Хіба що причина смутку дуже поважна.

Проявляти жадібність та відмовляти у допомозі також не рекомендується. Щедрість та доброта є важливими християнськими чеснотами, і коли їх ще проявляти, як не у Великдень.

Також не варто у цей день відвідувати цвинтар. Великдень є святом перемоги життя над смертю. А поминальні дні починаються одразу після завершення святкового тижня.

Категорично не можна ворожити або проводити різні ритуали і обряди, не пов’язані з православ’ям. Церква в принципі забороняє ворожіння, але на Великдень – це дуже великий гріх.

Не можна вінчатися і хрестити дітей, а сімейні свята, якщо вони збіглися з Великоднем, краще перенести. Така заборона стосується всього Страсного тижня.

Після заходу сонця з 16 на 17 квітня не можна викидати сміття, вважається, що можна викинути удачу.

Стригтися, робити манікюр, інші косметичні процедури в цей день заборонено.

Які можуть бути винятки

Якщо ви не можете взяти вихідний на Великдень, працювати в цей день можна. Але якщо помітили дірку на шкарпетці, краще зашийте її в інший день.

Що стосується відвідування кладовища, то в деяких регіонах України це роблять саме на Великдень. Причина досить проста – за радянських часів вихідний давали тільки на великодню неділю.

СМС-привітання з Великоднем

Проміння чисте

Падає з небес

Вітаємо з Великоднем

Христос воскрес!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

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