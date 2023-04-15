Що не можна робити у Великдень 2023 – заборони та обмеження у святковий день

Воскресіння Христове – головне свято православних християн, яке у 2023 році відзначається 16 квітня. Що категорично не можна робити у Великдень, які існують обмеження у цей день.
НСН розповість про всі заборони.
Що не можна робити у Великдень 2023
Насамперед забороняється виконувати будь-яку роботу. Йдеться не тільки про справи, які потребують фізичних зусиль, але й хатні справи.
За церковними канонами Великдень має бути повністю присвячений радості та святкуванню воскресіння Ісуса Христа з мертвих. А робота – це повернення до мирського. Будь-які справи краще відкласти на потім.
Напиватись чи переїдати у цей день теж не варто. Святкова їжа має приносити задоволення, а не ставати тягарем і викликати затуманення свідомості.
Сваритись та лаятись суворо заборонено. Найбільше релігійне торжество не можна затьмарювати негативом. Саме тому й впадати у сум чи меланхолію не варто. Хіба що причина смутку дуже поважна.
Проявляти жадібність та відмовляти у допомозі також не рекомендується. Щедрість та доброта є важливими християнськими чеснотами, і коли їх ще проявляти, як не у Великдень.
Також не варто у цей день відвідувати цвинтар. Великдень є святом перемоги життя над смертю. А поминальні дні починаються одразу після завершення святкового тижня.
Категорично не можна ворожити або проводити різні ритуали і обряди, не пов’язані з православ’ям. Церква в принципі забороняє ворожіння, але на Великдень – це дуже великий гріх.
Не можна вінчатися і хрестити дітей, а сімейні свята, якщо вони збіглися з Великоднем, краще перенести. Така заборона стосується всього Страсного тижня.
Після заходу сонця з 16 на 17 квітня не можна викидати сміття, вважається, що можна викинути удачу.
Стригтися, робити манікюр, інші косметичні процедури в цей день заборонено.
Які можуть бути винятки
Якщо ви не можете взяти вихідний на Великдень, працювати в цей день можна. Але якщо помітили дірку на шкарпетці, краще зашийте її в інший день.
Що стосується відвідування кладовища, то в деяких регіонах України це роблять саме на Великдень. Причина досить проста – за радянських часів вихідний давали тільки на великодню неділю.
СМС-привітання з Великоднем
Проміння чисте
Падає з небес
Вітаємо з Великоднем
Христос воскрес!
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
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