Вербна неділя вважається великим святом у християн, яке традиційно відзначають за тиждень до Великодня. Історія і традиції свята

Християни східного і західного обрядів відзначають це свято у різні дати, так само, як і Великдень. Коли Вербну неділю святкують у 2023 році розповідає НСН.

Традиційно на Вербну неділю віруючі йдуть у храм, щоб освятити вербову лозу. Цього року християни західного і східного обрядів відзначатимуть це свято 2 і 9 квітня відповідно. Рівно за тиждень у неділю святкуватимуть Великдень.

Вербна неділя 2023 – коли святкують, історія, традиції

Чому саме “Вербна неділя”?

Вважається, що за день до цього Ісус Христос воскресив Лазаря у Віфанії. Ця звістка швидко розлетілася світом, а день цієї події стали називати “Пальмовою неділею”, оскільки при в’їзді до Єрусалиму Ісусу встеляли ноги пальмовим гіллям, яке символізувало перемогу і незалежність.

Враховуючи, що пальми в Україні не ростуть, на свято почали використовувати вербу. Також у деяких регіонах Вербну неділю називають Шутковою, Цвітною, Квітною і Вербницею.

Що робити на свято?

У Вербну неділю віруючі освячують у храмі гілочки верби, а після легенько б’ють один одного і промовляють: “Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень”.

Вербове гілля необхідно зберігати до наступного року, а за повір’ям, якщо проковтнути бутончики верби – “котики”, то цілий рік людина буде щаслива.

Джерело

Новини України: Вербна неділя, Великдень і Трійця – коли відзначають перехідні свята у 2023 році