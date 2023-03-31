Погода на Великдень в Україні – синоптики здивували прогнозом

Погода на Великдень, а також в першій половині квітня за попередніми прогнозами буде досить похмурою і дощовою. Ймовірне похолодання в першій декаді місяця, але ближче до середини температура підвищиться

Про детальний прогноз погоди розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Прогноз на першу половину квітня

Синоптичний ресурс Gismeteo прогнозує (за даними для Києва), що в першу десятиденку буде багато опадів, а на Благовіщення, 7 квітня, ймовірний навіть мокрий сніг. Температура коливатиметься від +6 до +10 градусів.

На Страсний тиждень очікується потепління до +11+14 градусів, опадів стане трохи менше, а сонце час від часу показуватиметься.

Якою буде погода на Великдень

Ресурс Meteoprog дає схожий прогноз на першу половину квітні – прохолодно в першу декаду, тепліше на великодній тиждень, чимало опадів та похмурих днів.

Яким буде квітень 2023

Народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook прогнозує, що квітень розпочнеться з похолодання. Ймовірний сніг, зокрема в Карпатах.

А от з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

“Температура все частіше буде на рівні +15+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно”, – зазначив синоптик

В Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

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