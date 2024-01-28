Як «печуться» снігові пончики, показали українські полярники зі станції «Академік Вернадський».

«А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають снігові рулони, пончики або ж сніжки вітру», запитують науковці у читачів.

Снігові пончики – це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі.

Таке явище є досить рідким. Зокрема й для Антарктиди. Для утворення снігових звитків потрібні деякі погодні умови:

Два різних шари снігу. Нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка. Верхній – свіжий, пухкий та мокрий. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього;

температура повітря – близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С);

сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх.

За словами науковців, для формування рулонів здебільшого потрібен схил. Тоді вони легше згортаються.

«Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш», додали у повідомленні

Як «печуться» снігові пончики, показали українські полярники: фото