У Кривому Розі чоловік врятував лебедя за день до мобілізації. Колеги вважають це добрим знаком.

Про це розповіли на сайті «Метінвест», передають «Новини України – НСН».

Знесиленого птаха гірники помітили на горизонті північного борту Ганнівського кар’єра. Один із машиністів бульдозера, який працював поруч, намагався нагодувати птаха та напоїти водою. Він сподівався, що лебідь зможе самостійно вибратися з кар’єра. Але цього не сталося.

Птаха погодився врятувати Сергій Котлубай, за день, до того, як чоловіка мобілізували.

У Кривому Розі чоловік врятував лебедя

«Спочатку Сергій запропонував вивезти лебедя на невеличку дренажну водойму поруч із місцем, де він працював на зніманні ґрунту, але я порадив відвезти його на великий ставок, що на зупинці «Пляжна»: там для птахів більш прийнятні умови, і лебідь зможе відновити сили, щоб далі летіти у своїх справах. Звісно, птах агресивно шипів і сильно пручався, тож колезі довелося непросто. Підказав йому накинути куртку на пернатого, щоб зручно було підняти на руки. Завантажилися у «вахтовку», вивезли на поверхню та відвезли й випустили на воду. На відео, яке хлопці знімали, видно, що опинившись у своєму природному середовищі, втомлений лебідь наче озирнувся на Сергія і схилив голову на знак подяки», розповів Дмитро Куницький

Гірники говорять, що раз на три-чотири роки лебеді стають гостями криворізьких кар’єрів.

Хай щастить їм обом – і рятівнику, і лебедю!

Ще новини України: 12 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини