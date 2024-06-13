Збирала кулькові ручки понад 20 років: інженерка ХАЕС встановила національний рекорд

Інженерка ХАЕС Наталя Зеленська встановила національний рекорд з колекціонування кульковий ручок. Вона їх збирала протягом 23 років.
Повідомили на Хмельницькій АЕС, передає сайт «новини України – НСН».
Колекція працівниці Хмельницької АЕС становить становить 3544 кулькові ручки.
«У колекції ручки з логотипами вітчизняних та іноземних компаній, українських АЕС, серед яких і Запорізька. Наталя мріє зібрати колекцію з десяти тисяч кулькових ручок», заначила на Хмельницькій АЕС.
Інженерка ХАЕС встановила національний рекорд: відео
Жінка мріє зібрати колекцію з 10 тисяч кулькових ручок. Рекорд Наталі Зеленської зафіксував представник Книги рекордів України, працівник ХАЕС Олександр Шустерук
Нагадаємо, лікарі Дніпра нещодавно встановили рекорд. Вони виходили немовля вагою 470 г.
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