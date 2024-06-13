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Збирала кулькові ручки понад 20 років: інженерка ХАЕС встановила національний рекорд

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Журналіст
Збирала кулькові ручки понад 20 років: інженерка ХАЕС встановила національний рекорд

Інженерка ХАЕС Наталя Зеленська встановила національний рекорд з колекціонування кульковий ручок. Вона їх збирала протягом 23 років.

Повідомили на Хмельницькій АЕС, передає сайт «новини України – НСН».

Колекція працівниці Хмельницької АЕС становить  ста­но­вить 3544 куль­ко­ві руч­ки.

«У колекції ручки з логотипами вітчизняних та іноземних компаній, українських АЕС, серед яких і Запорізька. Наталя мріє зібрати колекцію з десяти тисяч кулькових ручок», заначила на Хмельницькій АЕС.

Інженерка ХАЕС встановила національний рекорд: відео

Жінка мріє зібрати колекцію з 10 тисяч кулькових ручок. Рекорд Наталі Зеленської зафіксував представник Книги рекордів України, працівник ХАЕС Олександр Шустерук

Нагадаємо, лікарі Дніпра нещодавно встановили рекорд. Вони виходили немовля вагою 470 г.

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