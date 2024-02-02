Коли настане весна і що допоможе Україні перемогти – прогноз від бабака Тимка

Коли настане весна і що допоможе Україні перемогти – харківський бабак Тимко дав свій прогноз. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає НСН.

Коли настане весна

На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у Зміївській громаді бабак Тимко III навіщував Україні весняну погоду за 6 тижнів.

Дістали “синоптика” з будиночка співробітники університету, хранителі бабака Володимир Ронкін і Надія Токарська.

“Тимко каже: досить з нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну”, – оголосила Токарська

Що допоможе Україні перемогти

Тимка також попросили зробити “прогноз”, що допоможе українцям перемогти. Він побіг до таблички з написами “терпіння” та “час”.

Нагадаємо, у лютому 2004 року на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсильванія (США).

Згідно з повір’ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору – це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору – буде ще 6 тижнів зими. На Харківщині хранителі бабаків «розшифровують прогноз» інакше, фактично поєднуючи два варіанти з урахуванням кліматичних особливостей. Якщо день похмурий і тваринка не бачить тіні – весняне тепло прийде “за шість тижнів”.

Ініціатором проведення свята був професор ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський (помер у 2020 році). Його підтримали колеги-науковці та харківський пресклуб. День бабака був покликаний привернути увагу до тварин, які опинилися в регіоні на межі зникнення.

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