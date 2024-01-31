Для чого незнайомці дзвонять нам і мовчать або скидають дзвінок

Іноді буває, що незнайомці дзвонять нам і мовчать, коли ми відповідаємо. Або скидають дзвінок до того, як ми встигнемо взяти слухавку. Хто і з якою метою це робить?

Отже, німі дзвінки бувають двох типів – коли ми беремо слухавку і чуємо тишу, і коли дзвінок триває всього декілька секунд.

Для чого незнайомці дзвонять нам і мовчать

Ми відповідаємо, а на іншому «кінці дроту» мовчать.

Це спосіб перевірити наш номер. Система автоматично продзвонює номери і перевіряє, відповідає хтось чи ні. Адже сім карта може перебувати у Wi-Fi роутері, автомагнітолі – у цьому разі слухавку ніхто не візьме. А тут система перевіряє, бере слухавку жива людина чи ні. Зазвичай такий дзвінок триває секунд 5 – за цей час ми вже встигаємо сказати “Так” або “Ало”: система зрозуміє, що слухавку бере жива людина, і відкладе цей номер у список.

Більш просунуті збирачі телефонних номерів використовують системи розпізнавання мови, за якими визначають стать і приблизний вік того, хто відповість. Ці дані дають змогу отримати якісніші списки для спамерів – щоб не витрачати даремно ресурси, дзвінки можуть бути адресовані чоловікам або жінкам певного віку. Такі бази коштують дорожче, а ще їхній плюс у тому, що людина бере слухавку з невідомого номера і починає розмову першою.

Повністю німий дзвінок

Нам надходить виклик і триває декілька секунд або навіть долю секунди. Ми не встигаємо взяти слухавку.

Таким чином теж відбувається перевірка номера – працює він чи ні. Усе це відбувається автоматично за допомогою IP-телефонії. А для чого це потрібно? Для збору бази телефонних номерів. Далі ці бази продаються тим, хто займається спамом – надсилає SMS-повідомлення або телефонує. Нерідко такі бази використовуються для спаму через месенджери, адже багато хто не тільки користується телефоном, а й месенджером.

Передзвонювати на такі номери немає сенсу – нам ніхто не відповість, а номер цей не належить, за фактом, нікому. Просто ділки орендують номери у телефонної компанії і, м’яко кажучи, все це “умовно” законно. Точніше – до відповідальності складно притягнути таких ділків.

А ще це може бути шахрайство

В останні кілька років одним з найбільш популярних видів шахрайства стали дзвінки по телефону. Недоброзичливці можуть доволі просто відновити чужу сім-карту. Зазвичай для цього потрібен паспорт або код, але для зручності існує інший спосіб: власник може назвати 3 останні номери, на які він дзвонив, після чого він отримує доступ до сім-карті. Шахраї діють у такий спосіб:

Роблять дзвінок з невідомого номеру, а потім швидко скидають.

Чекають вхідного дзвінка від власника сімки.

Роблять ще 2 дзвінка (зазвичай на наступний день або через кілька годин) і знову вичікують відповідного виклику.

Після цього вони зв’язуються з оператором і вказують три номери, з яких вони дзвонили.

В результаті оператор дає їм доступ до сімки, а її вже можна використовувати для зняття коштів з банківської карти. Так виходить через те, що сімки часто прив’язані до карти, тому їх можна використовувати в банкоматі.

Зловмисник підходить до банкомату, натискає «Вивести гроші без банківської карти» і вводить номер сім-карти в банкомат.

Що робити?

По-перше, не передзвонювати. З кожним відповідним дзвінком серйозно зростає ризик втрати своїх коштів.

По-друге, якщо часті дзвінки вже набридли, слід вбити цей номер в пошуковик Google, та перевірити його, можливо інші абоненти вже повідомляли про нього.

По-третє, можна встановити спеціальні додатки, типу Who Calls, який самостійно проводить таку перевірку і відсіває недоброзичливців. Власнику прийде сповіщення, що даний номер становить загрозу і що йому краще не передзвонювати.

Рекомендації

Щоб часті дзвінки не відволікали від важливих справ і не провокували на відповідь, можна додати номер зловмисника в Чорний список. Після цього власник не стане отримувати ніяких СМС і дзвінків.

Якщо вхідний дзвінок був моментально скинутий, велика ймовірність, що на тому кінці сидить шахрай і чекає відповіді. Передзвонювати в такому випадку не варто.

Постійне ігнорування недоброзичливців призведе до того, що вони перестануть дзвонити на даний номер. Вони знову зроблять свої спроби, але вже з іншими користувачами.

У шахраїв є якась стратегія. Вони не дзвонять через кожні 5-10 хвилин, щоб не викликати підозр. Так, може пройти 3 дні і від зловмисника пролунає новий дзвінок. В результаті за 2 тижні власник встигне отримати кілька таких дзвінків.

Як діяти, коли незнайомці дзвонять нам і мовчать або скидають дзвінок?

Брати слухавку з незнайомого номера чи ні – особистий вибір. Адже це може бути знайома чи навіть близька людина, яка, наприклад, потрапила у складну ситуацію.

Якщо взяли слухавку з невідомого номера, почекайте, що вам скажуть. Не варто “алокати” – почекайте, поки не заговорять із вами. А якщо заговорять, то спробуйте зрозуміти, з вами говорить робот говорить чи жива людина – за інтонацією це буває зрозуміло.

Також буває, що німі дзвінки можуть бути наслідком банальної помилки.

Отже, якщо ви один раз взяли трубку – нічого страшного, скорігш за все, не станеться. Але передзвонювати на незнайомий номер все ж таки не варто.

Читайте також: Як звільнити пам’ять смартфона та прискорити його роботу – корисні поради

Наш Телеграм