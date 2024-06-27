Що покласти в холодильник, аби затримати холод на 10 годин після відключення електроенергії

Аби затримати холод в пристрої, можна покласти в холодильник одну річ. Все дуже просто, а ефект непоганий. Лайфак допоможе зберегти продукти довше.

В Україні останнім часом відключення світла стали ще більш жорсткими. Деякі громадяни проводять без електроенергії по 6 і навіть більше годин поспіль. Під час літньої спеки в такій ситуації важко зберегти продукти в холодильнику свіжими. А у липні відключень обіцяють ще більше…

З більшістю приладів у цьому випадку нічого страшного не станеться. Крім того, іноді людині корисно відпочити від телевізора і комп’ютера.

Що покласти в холодильник, аби затримати холод

Аби затримати холод в холодильнику після відключення, можна скористатися такою хитрістю – покласти в морозильну камеру великий шмат металу. Настільки великий, скільки дозволить площа морозилки. Звісно, класти метал слід тоді, коли світло є і холодильник працює.

Важливо! Металевий предмет потрібно загорнути у тканину або пакет

Отже запакований металевий предмет розміщуємо в морозильній камері. А коли електроенергія перестане поступати, холод в холодильнику зберігатиметься довше.

Звісно, на добу його не вистачить, а от на пару годин – точно. Максимум, на який можна розраховувати – 10 годин.

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