Як продати старий смартфон – 5 важливих дій

Перед тим, як продати старий смартфон, потрібно подбати про персональну інформацію, таку як паролі від акаунтів і банківських карток, особисті листування та cвітлини.

Як підготувати свій смартфон до продажу, пише НСН з посиланням на Itechua.

Резервне копіювання та збереження даних

Гаджети здебільшого оснащені операційною системою Андроїд, яка здатна автоматично копіювати основну частину даних акаунтів і налаштувань у Google. Вона переносить такі дані, як контакти, налаштування Wi-Fi, встановлені програми та параметри інтерфейсу.

Про копіювання особистих фотографій на Андроїді доведеться подбати самому, а ось операційна система iOS і це скопіює самостійно.

Щоб увімкнути резервне копіювання, потрібно:

У налаштуваннях знайти розділ, що відповідає за скидання і відновлення.

Відкрити, вибрати Google-акаунт.

Увімкнути резервування й автовідновлення.

Підключити інтернет, якщо був відключений, і почекати приблизно 30 хвилин, поки завершиться копіювання.

Щоб перенести всю скопійовану інформацію на новий гаджет, просто підключіть до нього свій акаунт Google, і все автоматично завантажиться.

Вилучення SIM-карти та flash-пам’яті

Продаючи смартфон, не забудьте дістати свою SIM-карту, адже цей номер телефону вже не тільки запам’ятався, а й вписаний, наприклад, у картку в поліклініці.

Але якщо з сім-картою ще можна сильно не морочитися, то flash-пам’ять бажано почистити або продати смартфон без неї, якщо вона не входила в початкову комплектацію.

Якщо без флеш-карти продати гаджет не вдається, потрібно виконати жорстке очищення. Для цього зайдіть у налаштування телефону, розділ “Накопичувачі”, і натисніть кнопку видалення даних.

Скидання до заводських налаштувань

У процесі використання гаджета ви його налаштовували під себе, що може зовсім не підійти новому власнику, тому потрібно зробити скидання налаштувань до заводських.

У системі Андроїд:

Зайти в меню налаштувань.

Вибрати пункт “Копіювання та скидання”.

Натиснути “Скидання до початкових налаштувань” або подібний запис.

У системі iOS:

Зайти в налаштування.

Вибрати “Основні”.

Потім пункт “Скидання” і “Стерти весь вміст і налаштування”.

Якщо гаджет перепрошивався, то повернутися до заводських налаштувань не вдасться, і доведеться або продавати так, або звертатися в сервісний центр, щоб завантажити базові дані.

Зовнішнє очищення

Смартфон повинен не просто працювати, а й мати презентабельний вигляд, інакше покупець може передумати.

Для підготовки потрібно зробити наступне:

очистити роз’єми зарядного пристрою ватною паличкою або зубочисткою;

також акуратно почистити зубочисткою навушники, сильно не натискаючи, щоб їх не пошкодити;

перевірити проміжки між кнопками, якщо є, і пройтися по них сухою зубною щіткою, щоб видалити частинки бруду, що забився;

помити екран спеціальними вологими серветками або спреєм без спирту і сухою тканиною;

всередині під задньою кришкою теж бажано почистити гаджет, але краще це робити у фахівця, а якщо наважилися самі, то протирайте там все тільки сухою ганчірочкою.

Після цих маніпуляцій смартфон засяє красою і безсумнівно викличе інтерес у потенційного покупця.

Збір комплектуючих

Перед продажем бажано знайти коробку від гаджета, інструкцію до нього і всі аксесуари, особливо якщо ще не закінчилася гарантія. Це дуже важливо, оскільки покупець напевно захоче переконатися, що гаджет не крадений, а чесно куплений у магазині.

Після всіх виконаних маніпуляцій можна не хвилюватися за свої особисті дані і спокійно продавати смартфон іншій людині.

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