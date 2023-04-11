E, 3G, H+, 4G та LTE: що означають ці літери на екрані телефона

E, H+, 3G, 4G, та LTE: як не дивно, але багато користувачів поняття не мають, що означають ці літери на екрані телефона, для чого вони і чому час від часу змінюються.

Всі ці літери та цифри, які ви, швидше за все, бачите у правому або лівому верхньому кутку свого смартфона, позначають тип з’єднання з інтернетом, що використовується в даний момент, пише НСН.

Зрозуміло, що ця технічна інформація мало кому цікава, проте саме з цих позначень можна зрозуміти, чому швидкість завантаження так сильно впала або, навпаки, дуже нетипово зросла.

E – це скорочення від EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), базового типу з’єднання з інтернетом. Дуже повільний інтернет, але стабільні дзвінки та SMS. При E-з’єднанні з комфортом можна скористатися тільки месенджерами без медіафайлів. А ось сайти вже навряд чи завантажаться або чекати доведеться дуже довго. Максимальна швидкість – 474 кбіт/с.

3G – досконаліший стандарт зв’язку, який отримав свою назву за номером покоління (третє покоління, 3rd Generation). Характеризується більш високою пропускною спроможністю та дозволяє смартфону розвивати вищі швидкості, працюючи при 2 Мбіт/с.

При 3G-з’єднанні вже можна завантажувати сайти з мінімальною затримкою, спілкуватися в месенджерах з використанням медіафайлів і навіть дивитися відео на YouTube.

H/H+ (HDSPA і HSPA+), як не дивно, є більш просунутими стандартами, ніж 3G, хоча багато хто думає навпаки, називаючи їх 2,5G. Від 3G вони відрізняються вищою швидкістю – 14,4 та 42,2 Мбіт/с відповідно (це максимально можливий показник, за фактом – менше).

Розвинути її дозволяє використання одразу двох смуг на частоті 5 ГГц. Як правило, здебільшого використовується з’єднання H+, а H включається тільки тоді, коли смартфон не може отримати доступ до потрібних частот.

4G/LTE або 4G+/LTE+ — все це, по суті, той самий стандарт з’єднання з інтернетом, що відноситься до мереж четвертого покоління. Середня швидкість – 20 Мбіт/с, проте плюс-версія дозволяє розганятися ще вище, досягаючи показників 100-200 і навіть 300 Мбіт/с.

Чому, спитайте, вони називаються однаково, а до назви додається лише «+»? Та тому, що технологія, що лежить в їх основі, — та сама, а більшу швидкість забезпечує більш досконале обладнання.

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