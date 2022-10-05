Українці отримають новий вид допомоги у розмірі 3700 гривень – гроші будуть виплачувати найвразливішим категоріям населення.

В Україні вразливі категорії населення, а також пенсіонери, які не мають страхового стажу, одержують соціальну допомогу.

Станом на сьогодні вона дорівнює приблизно 2000 гривень. Уряд працює над тим, щоб збільшити цю виплату, а ще почати нараховувати її у новому форматі.

Базова щомісячна допомога не повинна бути нижчою за 3000 гривень, а деякі з українців отримуватимуть по 3700 гривень, що на 50% більше за прожитковий мінімум, до якого така виплата переважно прив’язана.

Про новий формат соціальної допомоги розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає NNS з посиланням на Схід.інфо.

Вона зазначає, що людей, які потрапили за лінію бідності, побільшало. Таким особам потрібна допомога, і це щонайменше 3000 гривень на місяць. Також ця виплата набуде нового формату. Тобто якщо раніше вона була прив’язана виключно до розміру прожиткового мінімуму, то зараз це буде відбуватися дещо інакше. Сума допомоги нараховуватиметься адресно та враховуючи потреби та рівень життя кожного окремого претендента.

Найбільші суми нараховуватимуться тим особам, які з очевидних причин не зможуть працювати.

Також, на виплати претендують усі, хто має потенціал знайти роботу, але зараз перебуває у дуже тяжкому фінансовому становищі. Щоправда, якщо особа зловживатиме державною підтримкою, то виплата може припинитися.

Поки що точно невідомо, коли виплати зростуть, і кому насамперед прийдуть.

Відомо також, що статус внутрішньо переміщеної особи в даному випадку не має значення. Адже за межею бідності опинилися не лише переселенці, а й багато мешканців інших областей України, де не було активних бойових дій.

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