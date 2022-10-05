Українці отримуватимуть по 900 гривень щомісяця – кому виплатять гроші

Всі українці, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть по 900 гривень щомісяця за кожну людину, якій надали допомогу.

Раніше вони отримували по 450 гривень на місяць за одну особу. Нововведення набуло чинності від 1 жовтня.

Як передає NNS, про це повідомило Міністерство з реінтеграції окупованих територій.

Нагадуємо, йдеться про програму “Прихисток”, яка передбачає грошову державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно розмістив у своєму житлі ВПО (внутрішньо переміщених осіб) від 24 лютого 2022 року.

“Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць. Це стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України”, зазначають у відомстві.

В свою чергу, Тарас Мельничук, який є представником Кабінету міністрів у Верховній Раді, уточнив в своєму Telegram-каналі, що йдеться про компенсацію, яка розраховується в розмірі 30 гривень на один людино-день.

Зазначається, що причиною збільшення виплат стало додаткове навантаження в період опалювального сезону. Діятимуть нові правила до березня 2023 року.

“Унормовано з метою забезпечення своєчасності здійснення виплат компенсації можливість передавання даних з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, а в разі відсутності відповідних технічних можливостей – за допомогою електронної пошти”, також додав Мельничук.

Нагадаємо, нещодавно уряд схвалив ще одну новацію: при нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід. Вказане стане ще одним хорошим стимулом для тих, хто приймає у себе вимушених втікачів від війни.

Крім того, окремо було розширено перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять ВПО. Таке право матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації й інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

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