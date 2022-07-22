Пропагандисти телеканалу “росія-1” перевершили самі себе та зняли сюжет, який можна ставити в палату мір і ваг для ілюстрації людської підлості.

Про це пише журналіст та блогер і вимушений переселенець Денис Казанський, передає NNS.

Будинок жінки, звичайно ж, розбомблений, тому що 90% Попасної знищено у процесі “визволення”. У розгромленій квартирі вона знаходить труп загиблої мами і починає кричати перед камерою:

“Мамочко мила, яка жорстока ця Америка, і фашисти нацистські, що ж ви зробили, с*ки, вбивці!”

Доки божевільний путін не оголосив “спецоперацію” і не зрівняв Попасну із землею, мама цієї жінки була жива і здорова. Жодні “нацистські фашисти” їй не робили нічого поганого. Але відбувається неймовірне. Замість того, щоб проклинати справжніх убивць, які прийшли й просто так знищили мирне місто, героїня проклинає “жорстоку Америку”.

Дна немає

російська пропаганда – це щось неймовірне. Здавалося б, вже давно час звикнути, що дна немає. Але ж це вже й не дно, а якесь пекло з чортами.

У людей буквально відбирають душу, підселяючи в них бісів і змушуючи бачити “захисників” навіть у вбивцях власних матерів.

Фото: ТСН.ua