Західні аналітики дали прогноз, коли розвалиться Росія. Вони переконані, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну послабило позиції Кремля та наблизило розпад держави, що упродовж століть була однієї з найбільших імперій у світі.

Коли розвалиться Росія

Як зазначають у Financial Times, близько половини провідних експертів із зовнішньої політики вважають, що Росія стане державою-невдахою або просто-таки розпадеться до 2033 року, передає НСН.

Сорок шість відсотків зі 167 експертів, які відповіли аналітичному центру, заявили, що провал або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років, пишуть журналісти західного видання.

Водночас там зазначили, що 40 відсотків фахівців впевнені у тому, що Росію очікує революція, громадянська війна чи політична дезінтеграція, яка спричинить її занепад.

Роль України у розпаді Росії

Варто також сказати, що Україна є тим рушієм, який наближає “розчленування” терористичної держави та повалення кремлівського режиму. На цьому закцентував заступник директора з прогнозування Atlantic Council, який допоміг розробити та інтерпретувати опитування.

Україна чітко підкреслює можливість внутрішніх проблем для Росії та ймовірність того, що сама війна може мати наслідки бумеранга не лише для її керівництва, а й для країни в цілому, сказав Пітер Енгельке.

Окрім того, західні високопосадовці наголошують, що Росія значно ослабла після початку повномасштабного вторгнення. Санкції та експортний контроль не дозволяють державі-агресорці адекватно функціонувати.

За словами аналітиків, США та інші союзники пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ймовірно, всі країни готуються до того, що ця війна буде тривати роками.

Економісти вважають, що виробничий потенціал Росії неухильно знижується в результаті каральних заходів, відкидаючи країну на десятиліття назад, пишуть експерти.

Джерело: 24 канал