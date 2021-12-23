Календар підвищення пенсій у 2022 році: кому, коли і скільки

Уряд запланував підвищення пенсій у 2022 році українцям. Виплати збільшуватимуть у декілька етапів, передає NNS, посилаючись на «Факти». Нижче – детальний календар: кому, коли і на скільки підвищуватимуть пенсії у новому році.

Першим стане збільшення мінімальної пенсії людям зі статусом члена сім’ї загиблого захисника України з 1 січня — до 7 800 гривень.

Також із січня заплановано зростання виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — «чорнобильцям» з інвалідністю — та пенсій через втрату годувальника. Мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:

для І групи інвалідності — 6000 гривень;

для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;

для дітей з інвалідністю — 3700 гривень.

Пенсії з інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС, пенсії через втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховуються за особливою формулою. Як зарплата (доход) особи використовується п’ятикратний розмір мінімальної зарплати по Україні.

У березні проведуть індексацію пенсійних виплат усім категоріям пенсіонерів — очікується, що зростання становитиме близько 10 відсотків.

У липні, з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (до 2027 гривень), перерахують виплати, прив’язані до цього показника. Зокрема, мінімальну та максимальну пенсії.

У планах наступної осені — доплати по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. На сьогодні люди старше 80 років отримують доплату у 500 гривень, від 75 до 80 років — по 400 гривень (з жовтня 2021 року).

Також з жовтня наступного року пенсіонерам у віці 70+, які отримують менше ніж 3 000 гривень, доплатять:

за наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок — доплати до 3000 гривень,

за наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок — доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

Також у жовтні має підвищитися мінімальна зарплата (до 6 700 гривень) та «прив’язані» до неї виплати.

А у грудні — чергове підвищення мінімальної пенсії у зв’язку із ще одним зростанням прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність (до 2093 гривень).

Загалом, як стверджують у Міністерстві соцполітики, заплановано аж 12 етапів підвищення пенсійних виплат.

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