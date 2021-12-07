Індексація у березні: кому збільшать пенсійні виплати

У держбюджеті-2022 передбачено 200,6 млрд грн на індексацію у березні пенсій. Кому збільшать пенсійні виплати?

Про це з посиланням на НВ, передає NNS.

З 1 березня 2022 року, крім індексації для всіх категорій пенсіонерів за однаковими правилами, проведуть також й інші заходи в рамках підтримки окремих категорій.

доплати військовим пенсіонерам;

перерахунок пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС;

розширення програми президента щодо вікових доплат до пенсій, яка наступного року буде поширена на пенсіонерів віком 70−75 років;

встановлення мінімальної пенсійної виплати для людей віком від 70 років при повному стажі на рівні 3000 грн.

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Для перерахунку пенсій людям з інвалідністю у складі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи передбачено майже 3 млрд грн в рамках програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Пенсійну доплату пенсіонерам у віці 70−75 років отримають 1,5 мільйона осіб.

Якщо пенсіонер старше 70 років матиме достатній страховий стаж (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок), то мінімальна пенсія становитиме не менш як 3000 грн.

Також закладено кошти на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — 50 млн грн.

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Нагадаємо, що у наступному році передумовою для росту рівня всіх пенсійних виплат є підвищення мінімальної зарплати-2022 та прожиткового мінімуму-2022.