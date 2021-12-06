Жінок попередили про проблему із призначенням пенсії: про що йдеться

Підрахунок стажу та призначення пенсії у жінок може викликати певні проблеми через те, що в деяких випадках їм потрібно підтвердити своє дівоче прізвище.

А якщо жінка на момент виходу на пенсію розірвала шлюб, то нерідко так трапляється, що вона не має відповідних документів.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

У таких випадках потрібно звертатися за випискою із державного Реєстру актів цивільного стану.

Причому зовсім не обов’язково звертатися до органу РАЦС, в якому укладався або розривався шлюб. З таким запитом можна звернутися до будь-якого органу РАЦСу на території України.

Які документи подаються для отримання витягу з Реєстру?

Для того, щоб отримати потрібну виписку з Реєстру при призначенні пенсії, необхідно подати запит, в якому буде зазначено одну з наступних відомостей про людину, на яку має бути видана ця виписка:

прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження особи, щодо якої отримано запит;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

У тому випадку, якщо потрібно отримати з реєстру виписку про укладення або розірвання шлюбу, потрібно також вказати додатково ПІБ другого подружжя.

Як подати запит про отримання виписки?

Запит можна подати трьома способами:

безпосередньо у відділ державної реєстрації актів цивільного стану;

надіславши документи поштою (рекомендованим листом);

в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» на сайті https://dracs.minjust.gov.ua/.

При цьому потрібно знати, що витяг з реєстру не безкоштовний. Він коштує 73 гривні.