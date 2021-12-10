Підвищення пенсій в Україні з 1 січня – які категорії отримають більше

Від 1 січня 2022 року на українських пенсіонерів чекатиме підвищення пенсій. Окремі групи будуть отримувати 6000 гривень

Загалом держава планує перерахувати мінімальні та максимальні виплати, а також підвищити надбавки за стаж. Кого торкнуться нововедення NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Пенсії для чорнобильців

У січні пенсії перерахують ліквідаторам та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Це стосуватиметься майже 40 тисяч пенсіонерів. Відповідний законопроєкт “Про внесення змін до закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” вже частково набув чинності 1 липня 2021 року. А від січня 2022 року він діятиме в повному обсязі.

Мінімальні виплати збільшать для:

тих, хто отримав першу групу інвалідності – до 6000 грн.;

тих, хто одержав другу групу інвалідності – до 4800 грн;

тих, хто одержав третю групу інвалідності – до 3700 грн.

Крім того, у січні підвищення зачепить жінок, що народилися до 1962 року, виплати їм підвищать на 9%.

Традиційна індексація пенсій

Від березня 2022 року відбудеться традиційна індексація пенсій. Це відбудеться у відповідності до зростання середньої заробітної плати та інфляції. Також у березні пенсіонери від 80 років та старші отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75-80 років – 400 гривень.

Крім того, буде збільшено мінімальні пенсії людям похилого віку, які мають великий страховий стаж. За наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків, пенсіонери у віці 80+ отримуватимуть мінімум 2600 грн, у віці 75-80 років – 2500 грн.

Перерахунок для працюючих

Від 1 квітня перерахують виплати тим пенсіонерам, які продовжили працювати на пенсії. Під час перерахування будуть враховувати стаж та заробітну плату.

Перерахунок мінімальних пенсій у липні та грудні

Внаслідок підвищення прожиткового мінімуму мінімальну та максимальну пенсії підвищать двічі. У липні вона збільшиться з 1934 до 2027 грн, а в грудні – до 2093 грн. Максимальна пенсія відповідно збільшиться до 19340 у липні та до 20770 грн у грудні.

Збільшать також виплати для тих, хто виконав вимоги щодо стажу. Мінімальні виплати пенсіонерам, які мають 30 років стажу (жінки) та 35 років (чоловіки), становитимуть 2500 гривень. Нагадаємо, що від 1 грудня зростання прожиткового мінімуму для населення України спричинить за собою і підвищення пенсій. Мінімальна пенсія зросте до 1 934 грн. Разом зі всім надбавками пенсіонери віком понад 65 років отримуватимуть мінімальні виплати в розмірі 2600 гривень. Для учасників бойових дій пенсія складе 4061 грн. Максимальний розмір пенсії збільшиться на 800 грн і становитиме 19 340 грн.

Індексація у березні: кому збільшать пенсійні виплати