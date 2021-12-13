Хто з українців у 2022 році отримає доплати до пенсії

У 2022 році пенсіонерів очікують доплати до пенсії. Це пов’язано не тільки з індексацією, запланованою на березень наступного року

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook анонсував, що в 2022 році мінімальні пенсійні виплати українцям старше 70 років складуть 3 тис. грн. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком

А міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснювала, що такі мінімальні виплати будуть для ти пенсіонерів, страховий стаж яких складе 35 років і 30 років для чоловіків і жінок відповідно.

На осінь наступного року планується доплата людям у віці від 70 до 75 років у розмірі 300 гривень щомісяця, як це раніше було зроблено для пенсіонерів 75-80 років (з осені 2021 року їм доплачують по 400 гривень) і старше 80 років (їм доплачують по 500 гривень з 2020 року).

У липні збільшаться мінімальні і максимальні пенсії непрацюючим пенсіонерам у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 2 027 гривень. А в жовтні до 6 700 гривень збільшиться мінімальна зарплата, що спричинить за собою зростання мінімальної пенсії для людей у віці 65+ зі страховим стажем 30 і 35 років для жінок і чоловіків відповідно.

А на грудень 2022 року заплановано друге за рік збільшення прожиткового мінімуму, що потягне за собою і зростання мінімальних пенсій.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року заплановано підвищення пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії будуть обчислюватися виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

Підвищення пенсій в Україні з 1 січня – які категорії отримають більше