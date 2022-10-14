З 20 жовтня українці отримають нову допомогу 2200 гривень – кому і куди звертатися

Вже з 20 жовтня українці отримають нову допомогу 2200 гривень. Хто зможе її отримати і куди звертатися

Незабаром українці матимуть змогу отримати новий вид фінансової допомоги розміром 2200 гривень. Грошову допомогу зможуть оформити всі українці, що пережили російську окупацію та не виїжджали з територій, які були захоплені російським агресором. Про це повідомляє NNS

Виплати надходитимуть від Міжнародної організації з міграції. Цей проєкт буде реалізовуватися вже з 20 жовтня.

Для отримання допомоги необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій. Далі надати документи, після чого ваші заявки внесуть до відповідних списків.

Крім того, на деокупованих територіях діє пілотний проєкт грошової допомоги, який реалізується Мінреінтеграції спільно з Товариством Червоного Хреста України. Укрпошта здійснює виплати в розмірі 1200 грн на кожного члена родини, що перебував в окупації.

Варто додати, що держава всіляко допомагає українцям, які звільнились з-під рашистської окупації. Громадяни отримують не тільки виплати, але й продукти, засоби гігієни та теплий одяг. Держава залучає міжнародні організації, які займаються благодійністю та надають значну підтримку нашим громадянам.

Українці можуть отримати допомогу грошима від міжнародних організацій – куди звертатися з 1 жовтня