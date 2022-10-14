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З 20 жовтня українці отримають нову допомогу 2200 гривень – кому і куди звертатися

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Вже з 20 жовтня українці отримають нову допомогу 2200 гривень. Хто зможе її отримати і куди звертатися

Незабаром українці матимуть змогу отримати новий вид фінансової допомоги розміром 2200 гривень. Грошову допомогу зможуть оформити всі українці, що пережили російську окупацію та не виїжджали з територій, які були захоплені російським агресором. Про це повідомляє NNS

Виплати надходитимуть від Міжнародної організації з міграції. Цей проєкт буде реалізовуватися вже з 20 жовтня.

Для отримання допомоги необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій. Далі надати документи, після чого ваші заявки внесуть до відповідних списків.

З 20 жовтня українці отримають нову допомогу 2200 гривень – кому і куди звертатися

Крім того, на деокупованих територіях діє пілотний проєкт грошової допомоги, який реалізується Мінреінтеграції спільно з Товариством Червоного Хреста України. Укрпошта здійснює виплати в розмірі 1200 грн на кожного члена родини, що перебував в окупації.

Варто додати, що держава всіляко допомагає українцям, які звільнились з-під рашистської окупації. Громадяни отримують не тільки виплати, але й продукти, засоби гігієни та теплий одяг. Держава залучає міжнародні організації, які займаються благодійністю та надають значну підтримку нашим громадянам.

Українці можуть отримати допомогу грошима від міжнародних організацій – куди звертатися з 1 жовтня

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