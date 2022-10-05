Українці можуть отримати допомогу грошима від міжнародних організацій – куди звертатися з 1 жовтня

Українці, які постраждали через війну Росії в Україні можуть отримати допомогу грошима від міжнародних організацій. Зібрали список установ, куди звертатися за допомогою

Яку допомогу українці можуть отримати від міжнародних організацій NNS дізнався на сайті НВ.

UNISEF (ЮНІСЕФ)

Представництво дитячого фонду ООН в Україні на основі Меморандуму про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо забезпечення захисту прав дітей, які постраждали від війни в Україні, внаслідок збройної агресії російської федерації допомагає Сім’ям з дітьми:

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю;

Для отримання допомоги не потрібен статус ВПО або прив’язка до регіонів України. Передбачається допомога 2220 грн на кожного члена сім‘ї (не більше 5 осіб) загалом до 33 300 грн. Оплата відбувається строком на три місяці одним платежем

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Допомогу отримують внутрішньо переміщені особи за черговістю дати включення до бази даних.

Пріоритет — для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей

Допомога 2220 грн на кожного члена домогосподарства, але не більш як для трьох осіб виплачується щомісяця, протягом трьох місяців.

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, у тому числі із числа ВПО. Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

Одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю;

Сім’ї з двома і більше дітьми;

Пенсіонери віком понад 65 років;

Виплачується 2220 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, протягом трьох місяців

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ)

Пріоритетною категорією визначено малозабезпечені сім’ї, у тому числі із числа ВПО.

Серед тих хто може подавати на допомогу:

Одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

Отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

Багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям;

Непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

Отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною

За допомогою можуть звертатися усі українці, пріоритет ― для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей

Допомога виплачується 2500 грн на кожного отримувача на місяць із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Допомога надається виключно ВПО. Пріоритет — ВПО з числа осіб, які одержують пенсію до 3 000 грн.

Допомога охоплює всю територію, але першочергово для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Допомога 2220 грн на кожного члена сім’ї яка виплачується щомісяця, протягом трьох місяців

Допомога неурядової організації ACTED Франція

ACTED надає грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу виплачують одним платежем, але на три місяці. Тобто на одну людину можна отримати 6660 грн.

Хто отримує допомогу:

багатодітні родини;

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

ВПО;

родини без працездатних чоловіків, в яких жінка виконує роль годувальника;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;одинокі люди похилого віку;

Виплати від ACTED призначатимуть у випадку, якщо хоча б одна з осіб у заяві має соціальну категорію «людина з інвалідністю», а її місцем реєстрації є Херсонська (з відкритими рахунками у банківській установі), Харківська або Миколаївська області.

Для реєстрації щоб отримати допомогу, треба звертатися за телефоном: +38095 365 6219; +38093 609 9277; +38099 636 8996; +38099 144 3613.

ACTED є неурядовою гуманітарною організацією зі штаб-квартирою в Парижі, Франція.

Норвезька рада у справах біженців

Зареєструватися зможуть усі внутрішньо переміщені особи незалежно від поточного місця перебування, а також ті, хто проживає в районах, які постраждали внаслідок бойових дій.

Виплачуватимуть допомогу по 2200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Проте, грошову допомогу буде надано найуразливішим категоріям з-поміж зареєстрованого населення, яке може претендувати на таку допомогу.

Для реєстрації для отримання допомоги необхідно завантажити месенджер WhatsApp на свій смартфон, додати до ваших контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом «NRC». Заявка розглядається протягом 10 днів, після чого на WhatsApp надійде повідомлення про нарахування чи не нарахування коштів. У разі надання грошової допомоги, кошти надійдуть через місяць після реєстрації.

У разі труднощів можна звернутися до фахівців за телефоном «гарячої» лінії 0 800 302 007 або електронною поштою ua.info@nrc.no

БО Людина в біді (People in Need)

Готується програма «Багатогалузева гуманітарна допомога для найбільш вразливих людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями, які живуть уздовж лінії розмежування в Луганській області на непідконтрольній українському уряду території»

Команда People in Need Ukraine планує до зими відремонтувати 9000 будинків, шкіл та інших ушкоджених будівель. Організація допомагає безпосередньо в районах, постраждалих від бойових дій на Півдні та Сході України.

Естонська Рада у справах біженців

Допомога ― 2200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше 5 чоловік в родині. Виплата раз на місяць протягом трьох місяців.

Аби оформити допомогу варто звернутися до колцентру або заповнити онлайн-форму. Серед цільової аудиторії мешканці таких областей: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська.

Хто отримує допомогу:

Сім’ї, які через бойові дії втратили годувальника

Родини, в яких ж травмовані або поранені внаслідок бойових дій

Сім’ї, які втратили житло, або їх житло зазнало руйнувань через бойові дії

Одинока мати/батько з неповнолітніми дітьми

Малозабезпечені сім’ї, в яких є люди з інвалідністю, вагітні жінки або жінки, що годують новонароджених

Люди, які мусили виїхати з місця проживання та не можуть повернутися через бойові дії

Виплати здійснюються на банківський рахунок. Реєстрація на платформі.

RED ROSE CDS LIMITED

На пілотній стадії стосовно 40 000 осіб, а саме:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери

та/або особи з інвалідністю.

Допомога надається людям із регіонів, визначених Мінсоцполітики.

Розмір допомоги ― 2220 грн на кожного члена сім’ї.

Термін надання допомоги: щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням. Всього допомога розрахована на 40 тисяч сімей (заявок).

У березні Мінсоцполітики створило платформу єДопомога, яка забезпечує оперативний збір заявок з усіх регіонів України щодо потреб у гуманітарній допомозі, а також ефективний та адресний її розподіл. Платформа об’єднує можливості, ресурси держави, бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів у наданні гуманітарної допомоги постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям з вразливих категорій.

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