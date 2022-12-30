Чи буде світло в українців на Новий рік – відповідь ОП

Українська влада вважає одним зі своїх головних завдань забезпечення населення електроенергією у новорічну ніч. В Офісі президента розповіли, чи буде світло в новорічну ніч

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону,

Про це розповідає НСН

Кирило Буданов розповів, чи буде світло в новорічну ніч

“Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться”, – сказав він.

Тимошенко підкреслив, що наразі забезпечення українців світлом на Новий рік є одним із головних завдань української влади.

НЕК “Укренерго” раніше цього дня повідомила, що дефіцит потужності в Об’єднаній енергосистемі України станом на 11:00 30 грудня перебував на тому самому рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки росіян днем раніше.

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